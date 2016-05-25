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  • Причиной задержки в переговорах между «Манчестер Юнайтед» и Моуринью стали имиджевые противоречия

Причиной задержки в переговорах между «Манчестер Юнайтед» и Моуринью стали имиджевые противоречия

25 мая 2016, 19:35
3

«Манчестер Юнайтед» и Жозе Моуринью, являющийся главным претендентом на пост наставника «красных дьяволом», сделают паузу в переговорах на неопределенное время.

Причина состоит в конфликте интересов, возникшем между несколькими спонсорами португальца и действующими партнерами манкунианцев. Так, например, экс-главный тренер «Челси» сотрудничает с автомобильной компанией Jaguar, а также с казино и производителем часов. Титульным спонсором «МЮ» является автоконцерн Chevrolet, кроме того, в списке партнеров значатся другие бренды часов и казино. Таким образом, приостановкой переговоров юристами обеих сторон стали имиджевые противоречия.

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» финишировал на пятом месте по итогам завершившегося сезона, после чего наставник команды Луи ван Гаал был отправлен в отставку, несмотря на завоевание Кубка Англии. Моуринью является главным кандидатом на освободившуюся должность главного тренера манкунианцев.

Источник: Telegraph.co.uk
Манчестер Юнайтед Моуринью Жозе
Комментарии (3)
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meiram
1464197362
Вот дурь зашла, как глубоко у Мауры, надо было после отставки это учесть и решить до контракта, а не пакостить за спиной Ван Гааля и это не делает чести этому прохвосту возвеличившего себя Особенным гондурасом!
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Kulimen
1464197434
До того жадные люди пошли, ему зарплату неимоверную предлагают, а он еще за какие-то копейки торгуется, такое чувство, что с новыми спонсорами он станет получать меньше.
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