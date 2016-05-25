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    Долги перед футболистами «Ростова» будут погашены 26 мая

    Тренер «Ростова» Виталий Кафанов прокомментировал информацию о том, что игроки и тренерский штаб клуба не получают заработную плату на протяжении трех месяцев.

    «Какие точно долги остались – я не знаю, потому что это просто не мой участок работы. Я знаю, что есть долги и что обещали рассчитаться завтра вечером. Знаю, что разговор был, что они рассчитаются, но какие из этого последуют выводы, мы еще не обсуждали с тренерами. Обещали – ждем.

    Нам бонусов пока никаких не объявили. Обещали один миллион долларов за чемпионство, но мы чемпионами не стали, поэтому не знаем, какие могут быть бонусы за второе место. Мы стали вторыми, и нам пока ничего не сказали. Может быть, что-то дадут, а может – нет», – сказал Кафанов.

    Источник: ТАСС

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    25.05.2016 18:11
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