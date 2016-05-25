Аргентина опубликовала расширенную заявку на ОИ-2016

Тренерский штаб сборной Аргентины опубликовал расширенный список футболистов, которые могут отправиться на Олимпиаду-2016.

Из наиболее известных аргентинцев в расширенный список вошли: Пауло Дибала («Ювентус»), Мауро Икарди («Интер»), Матиас Краневиттер, Анхель Корреа и Лусиано Вьетто («Атлетико»), Херонимо Рульи («Реал Сосьедад»), Матео Мусаккио («Вильярреал»), Хонатан Майдана, Эмануэль Маммана и Леандро Вега (все — «Ривер Плейт»).

Напомним, что изначально Пауло Дибала не планировал ехать на ОИ, так как в "Ювентусе» были против этого. Кроме того, футболист не попал в список игроков, которые сыграют на Кубке Америки-2016.