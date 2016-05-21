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    Гарай не поедет на Кубок Америки в составе сборной Аргентины

    Главный тренер сборной Аргентины Херардо Мартино назвал имена 23 футболистов, которые примут участие в Кубке Америки-2016. Интересно, что в итоговую заявку не попал защитник «Зенита» Эсекьель Гарай, хотя этот футболист присутствовал в предварительном списке.

    Также наставник национальной команды отказался от услуг нападающих Карлоса Тевеса («Бока Хуниорс») и Пауло Дибалы («Ювентус).

    Кубок Америки пройдет с 3 по 26 июня в США. Сборная Аргентины сыграет в группе D со сборными Чили, Панамы и Боливии.

    Источник: Twitter

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    21.05.2016 06:37
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +121

      vanesss1981 22 мая 2016, 00:30

      жаль(((

      0
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      Рейтинг: -92

      Raxor 21 мая 2016, 12:53

      видимо гарай поставил крест на карьере в сборной после перехода в зенит

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6003

      GoldPlayFIFARus9 > Raxor 21 мая 2016, 17:57

      Видимо у него травма из-за которой в весенней части чемпионата он практически не играл

      0
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      Рейтинг: -92

      Raxor 21 мая 2016, 12:53

      мне кажется что и тевез, и дибала, лучше лавесси, и рохо вместо гарая..

      1
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 21 мая 2016, 12:37

      Походу Гарай как-то раз косо посмотрел на Месси... Месси взял и обиду затаил...

      1
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      Рейтинг: +276

      ZENIT GOAL 21 мая 2016, 11:48

      Непонятно,чем Мартино думает...Гарай - один из лучших ЦЗ на данный момент,он это доказал на ЧМ.Хотя, может быть, из-за его травмы и недостатка практики в 2016 году.

      0
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      Рейтинг: +2141

      diadushka 21 мая 2016, 11:29

      мудко промутись лучше Дибалу натурализуй))) а то всяких нойштетеров натурализуешь)

      -2
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      Рейтинг: +2141

      diadushka 21 мая 2016, 11:28

      Да все правильно он решил! Дибала молод и сразу чтобы звезду не поймал, пусть еще дерзает, все равно он попадет в сборную, вопрос времени! А Гарая не взял тоже понятно почему, это ведь игрок всего лишь зенита!

      0
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      Рейтинг: +224

      Ele13 21 мая 2016, 10:55

      Лавесси вместо Дибалы? Мартино в своём уме?

      2
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      Рейтинг: +308

      hmelarj 21 мая 2016, 09:57

      Комментарий удален.

      0
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      Рейтинг: +64

      dezmond_87 21 мая 2016, 09:49

      Ладно еще не взять возрастного Тевеса, но играть без молодого Дибалы - это странное решение

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