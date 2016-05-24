Кану, Рыбус, Коморовски и Ояла покидают «Терек»

Главный тренер «Терека» Рашид Рахимов рассказал о том, какие футболисты покинут команды в текущее межсезонье.

«На сегодня мы продолжаем работать. У нас была встреча с руководством, где я сказал что нам нужно. За два с половиной года мы потеряли более 20 футболистов, которые ушли из команды, а пришли 8 человек в силу различных финансовых обстоятельств.



Настал момент, когда нужно обязательно укрепляться качественно, потому что еще несколько человек покидают команду – это Кану, Мацей Рыбус, Марцин Коморовски, Юхани Ояла, может быть Исмаил Ассайти. Будет очень сложно, поэтому без хорошего и качественного укрепления следующий год будет достаточно сложным и тяжелым», – сказал Рахимов.