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    Бабаев: «Продление контракта с Широковым? Давайте не будем забегать вперед»

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о том, какое будущее в команде ждет хавбека Романа Широкова.

    – По окончании сезона с Широковым уже успели поговорить по поводу его будущего?

    – Нет. Прошло буквально несколько дней. Вместе, и то недолго, отметили нашу знаменательную победу. Общались с его агентом Арсеном Минасовым. Договорились, что вернемся к этой теме позже. Но уже сейчас, думаю, можно сказать, что в первую очередь Романа не устраивает текущая ситуация. Он хочет играть, чувствует в себе силы приносить пользу команде именно на поле, а не в качестве лидера раздевалки или тренировочного процесса.

    – У вас есть объяснение, почему Широков не стал игроком стартового состава ЦСКА?

    – Наверное, немножко он стал заложником ситуации в нашей команде. Позиция, на которой Роман играет, сейчас, пожалуй, одна из самых конкурентных в ЦСКА. Думаю, фактор игрового времени станет более чем существенным при определении дальнейшей судьбы полузащитника. И здесь мы, безусловно, не собираемся выступать собакой на сене, предлагать ему остаться в качестве запасного игрока.

    – А если Широков сейчас блестяще отыграет на Евро, ЦСКА выступит с предложением продлить контракт?

    – Разные могут быть ситуации. Никогда не говори «никогда». Давайте не будем забегать вперед. Уверен, что в любом случае мы останемся с Широковым в хороших отношениях. И найдем некое компромиссное решение.

    – Решение по Широкову будет принято до Евро или по завершении турнира?

    – Никакого дедлайна нет. Договорились с агентом футболиста встретиться в ближайшее время, пообщаться, все обсудить и уже потом сообщить официально о решении.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    24.05.2016 08:10
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