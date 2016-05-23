Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Агент: «Луческу – на 99 процентов тренер «Зенита»

    Агент Аркадий Запорожану, который представляет интересы румынского специалиста Мирчи Луческу, рассказал о ходе переговоров с «Зенитом».

    «С нашей точки зрения – с моей и Луческу – вероятность того, что он возглавит «Зенит», равна 99 процентов. Руководство «Зенита», может, и по-другому оценивает эту вероятность.

    Мы второй день находимся в Санкт-Петербурге. В частности, посмотрели стадион, базу. Сейчас взяли перерыв на несколько часов. Переговоры несложные. Просто Мистер хотел понять, насколько совпадают его взгляды на работу в клубе со взглядами руководства «Зенита».

    В «Шахтере» Луческу был не только тренером, но и менеджером. Он поднял авторитет команды намного выше, чем он был до того, как он пришел в команду. И, разумеется, специалист требует к себе достойного отношения – это единственное требование, других не было. Амбициозные задачи стоят и перед «Зенитом» – чтобы санкт-петербургская команда вошла в десятку лучших клубов Европы. Об этом шла речь. А финансовая сторона, хотя об этом и писалось в прессе, не обсуждалась. Информация, появившаяся в СМИ о том, что кто-то торгуется – это глупость», – заявил Запорожану.

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.05.2016 21:36
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2858

      nemolod 23 мая 2016, 22:41

      Ну раз собираются попасть в десятку лучших клубов,то для этого нужна и десятка лучших игроков-так что начнутся новые закупки!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +143

      Essence 23 мая 2016, 22:28

      Уважаю этого тренера!Дали бы ему время!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +824

      dzhanavar 23 мая 2016, 21:56

      Неплохой выбор.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев 23 мая 2016, 21:52

      Кажется, заруба в отечественном Эль-Классико будет еще интереснее

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > карасевщина 23 мая 2016, 23:43

      ахаххаа зачёт)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +269

      grand-igor 23 мая 2016, 21:40

      жди бразильскую диаспору

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > grand-igor 23 мая 2016, 23:44

      Халк уже есть)

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11