Мини-футбол. «Динамо» почти оформило выход в финал Суперлиги

Подмосковное «Динамо» во втором полуфинальном матче Суперлиги справилось с новосибирским «Сибиряком». Бело-голубые отправили в ворота соперника четыре мяча, на что оппонент смог ответить лишь двумя.

Теперь «Динамо» находится в шаге от выхода в финал турнира, для этого команде надо одержать еще одну победу.

Противостояние «Газпрома» и «Тюмень» не обещает быть стол быстрым, как первая полуфинальная пара. Югорчане не смогли закрепить свое преимущество, проиграв во втором матче на своем паркете. В серии до трех побед установилась ничья – 1:1.

Чемпионат России. Суперлига. ½ финала. Вторые матчи

Газпром-ЮГРА (Югорск) – Тюмень – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Сигнев, 6 (в свои ворота). 0:2 – Антошкин, 50.

Счет в серии – 1:1

Динамо (Московская область) – Сибиряк (Новосибирск) – 4:2 (2:0)

Голы: 1:0 – Бурков, 12. 2:0 – Сирило, 16. 3:0 – Пула, 34. 3:1 – Иванов, 37. 3:2 – Иванов, 50. 4:2 – Фернандиньо, 50.

Счет в серии – 2:0