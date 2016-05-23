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    Эмери: «Мы могли победить, но это «Барселона»

    Главный тренер «Севильи» Унаи Эмери считает, что в финальном матче Кубка Испании против «Барселоны» его команда действовала уверенно.

    «Мы боролись в этом матче очень хорошо. В большинстве мы старались контролировать мяч. Но это удавалось и нам, и сопернику. У обеих команд были шансы забить. У нас были две хорошие возможности во втором тайме, однако, возможно, в завершающих стадиях нам не хватало свежести.

    Нужно оценить по достоинству игру «Севильи» после финала Лиги Европы. По голевым моментам мы могли победить, но это «Барселона», способная вырвать победу в любой момент», – сказал Эмери.

    Финальный матч Кубка Испании «Барселона» – «Севилья» завершился со счетом 2:0.

    Источник: Marca

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    23.05.2016 08:32
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 25 мая 2016, 14:47

      Эмери:мы могли победить, но это не Лига Европы)

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      Рейтинг: +30

      ЦСКА 2015-2016 23 мая 2016, 20:26

      да сначала выпендривались а потом устали

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      Рейтинг: +100

      Костя из Барселоны 23 мая 2016, 15:30

      Спасибо за игру!!!

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      Рейтинг: +8

      Babonk 23 мая 2016, 14:32

      Всё правильно сказал.Как минимум на равных Севилья билась.

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