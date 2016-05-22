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    Галицкий: «Усиление состава? Летом «Краснодар» ждет максимум одна покупка»

    Президент «Краснодара» Сергей Галицкий поделился мнением о финансовом фэйр-плее в российском футболе и рассказал о планах команды во время летнего трансферного окна. Напомним, по итогам сезона «быки» заняли в турнирной таблице РФПЛ четвертое место и пробились в Лигу Европы.

    «Финансовый фэйр-плей? Любой английский клуб может прийти, поковыряться в российском клубе, забрать, что хочет, и уйти. Это безобразие. А мы вынуждены жить в этих реалиях.

    Что касается усиления, то наша команда стала более сбалансированной. Летом нас ждет максимум одна покупка», – сказал Галицкий.

    Источник: Чемпионат.ком

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    22.05.2016 21:48
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +354

      REDAT 23 мая 2016, 08:18

      Краснодар !!!!!!!!!! удачи!!!!!!!!!!!!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +269

      Пчела 672 22 мая 2016, 23:30

      Великолепная селекция)) молоток

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +224

      Ele13 22 мая 2016, 22:23

      Краснодар радует, удачи им в новом сезоне!

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