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    Бабаев: «Соперником ЦСКА по матчу открытия клубного стадиона будет команда с большой буквы»

    Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев заявил о том, что соперником армейцев по матчу открытия нового клубного стадиона станет топ-клуб.

    — Какие последние новости по стадиону?

    — Пока никаких. Продолжается завершающий этап строительства. Мы очень надеемся, несмотря на большое количество бюрократических процедур, успеть в те сроки, которые наметили.

    — Приютите земляков-динамовцев на время строительства ими собственной арены?

    — Предварительные переговоры велись. Руководство «Динамо» действительно обратилось к нам с соответствующей просьбой. Мы готовы пойти соседям навстречу.

    — Соперник по матчу открытия армейского стадиона все еще не определен?

    — Пока ведутся переговоры. Как только они завершатся, мы сообщим. В любом случае это будет команда с большой буквы.

    — С большой буквы Б?

    — Вы про «Барселону»? Она находится в числе клубов, с которыми общаемся. В ближайшее время обо всем объявим.

    — В чем заключается основная сложность в приглашении топ-клуба – сроки, финансы?

    — Все вместе. Сроки, графики. Как правило, у европейских топ-клубов они расписаны на год вперед. Есть нюансы.

    Источник: Чемпионат.ком

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    22.05.2016 16:59
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +520

      Boozman 22 мая 2016, 21:35

      Сербский Партизан

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20

      Alter27 22 мая 2016, 21:18

      с Динамо и сыграйте)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 22 мая 2016, 20:06

      Ростов?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2229

      river31 > андрей андреев 22 мая 2016, 20:54

      Почему бы нет. На данный момент очень достойный противник.
      Но не думаю что руководство клуба на это пойдет. А жаль.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33

      Игорь Иркутск 22 мая 2016, 18:52

      Вообще-то все команды пишутся с большой буквы...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +402

      Tri 22 мая 2016, 17:46

      Байкал? , Балтика?

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100

      Samov@r 22 мая 2016, 17:10

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Клуб с большой буквы для вас Базель

      -4
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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 22 мая 2016, 17:09

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      ОКЖЕТПЕС пригласите)))))

      -4
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