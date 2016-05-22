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    Нобоа: «Ростов» провел суперсезон, а Бердыев, думаю, примет решение, которое будет наилучшим для него»

    Полузащитник «Ростова» Кристиан Нобоа попытался подвести итоги сезона для своей команды.

    «Мы играли до конца, не обращая внимания на слухи. Останется ли Бердыев? Думаю, тренер примет решение, которое будет наилучшим для него. Я же сейчас думаю только о сборной, потому что уже в воскресенье улетаю в команду для участия в Кубке Америки.

    Это суперсезон. Только мы смогли составить конкуренцию ЦСКА – «Ростов», про который перед началом сезона говорили, что команда займет место в самом низу. Но мы до последнего тура боролись за титул. Это просто нереально! Очень хороший сезон», – сказал Нобоа.

    Источник: Р-Спорт

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    22.05.2016 14:11
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 22 мая 2016, 16:44

      Крис,ты чудо!!! Молодец

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