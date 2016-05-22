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    «Сассулоло» впервые вышел в ЛЕ, «Милан» снова остался без еврокубков

    Победа «Ювентуса» в Кубке Италии вывела «Сассуоло» в квалификацию Лиги Европы сезона 2016/17, где команда стартует с 3-го раунда. Для нероверди это первый выход в еврокубки за 96-летнюю историю клуба.

    С группового этапа Лиги Европы борьбу за трофей начнут «Интер» и «Фиорентина». В квалификации Лиги чемпионов выступит «Рома», а «Ювентус» и «Наполи» стартуют сразу в основном раунде турнира.

    Отметим, «Милан», который сегодня проиграл «Ювентусу» (0:1), остался без еврокубков во второй раз подряд.

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.05.2016 00:31
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 22 мая 2016, 00:49

      Вся суть Дно-Милана

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