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    Дзюба догнал Кержакова по количеству голов за сезон среди россиян

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба, открывший счет в матче 30-го тура РФПЛ против «Динамо» (3:0), записал на свой счет 29-й гол в нынешнем сезоне. 15 из них пришлись на чемпионат России, дважды форвард поражал ворота соперников в национальном кубке, шесть раз забивал в Лиге чемпионов и столько же – в составе сборной России.

    Таким образом, Дзюба повторил достижение своего бывшего одноклубника Александра Кержакова по количеству забитых мячей на протяжении одного сезона во всех турнирах.

    Кержакову также удалось забить 29 голов в футболке сине-бело-голубых в сезоне-2004. Лучшим российским снайпером по итогам сезона остается экс-форвард «Ротора» Олег Веретенников, записавший в свой актив 32 забитых мяча во всех турнирах в сезоне-1996.

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.05.2016 16:32
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 21 мая 2016, 16:37

      игрочище как он сегодня бегал даже не верится что он так может бегать как от стоячих уходил

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      Рейтинг: +21

      LTY > Garrincha58 21 мая 2016, 17:39

      Это просто защита Динамо такая убогая, что Дзюба на их фоне выглядит активным

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