Хохлов: «Динамо» противопоставит «Зениту» желание и самоотдачу»

Экс-полузащитник «Динамо» Дмитрий Хохлов отметил, что во встрече 30-го тура РФПЛ против «Зенита» бело-голубые приложат все усилия, чтобы добыть три очка и сохранить прописку в элитном российском дивизионе. Напомним, динамовцы в случае поражения имеют очень большие шансы покинуть Премьер-лигу.

«Матч для «Динамо» крайне важный, решающий. Команда будет биться до последнего, чтобы сохранить прописку в РФПЛ. Мне хотелось бы, чтобы московская команда набрала очки и осталась в Премьер-лиге. Бело-голубые могут противопоставить «Зениту» желание и самоотдачу.

К сожалению, «Динамо» не помогла встряска, вызванная заменой главного тренера. Этот способ вообще не всегда работает. Если бы это всегда действовало, то все команды бы этим пользовались.

У «Зенита», как и у «Динамо», отсутствуют важные игроки. Но питерцам есть, кем их заменить, а у москвичей практически одна молодежь», – сказал Хохлов.