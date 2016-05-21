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Вандерсон: «Мы каждый год улучшаем игру»

21 мая 2016, 09:58
2

Форвард «Краснодара» Вандерсон подвел итоги выступления краснодарцев в текущем сезоне. Напомним, что сегодня будет сыгран заключительный тур РФПЛ.

– На вашем счету пока пять голов в Премьер-лиге-2015/16. Ставили какую-то планку перед началом сезона?

– Нет – у нас в команде были небольшие перестановки, и я не так уж много играл. Но, считаю, что достаточно хорошо помог клубу. Самый запоминающийся гол? В ворота «Ростова», конечно.

– Если «Краснодар» в итоге останется на четвертом месте, это станет небольшим шагом назад. Как вы это расцениваете?

– Не думаю, что это так, тем более третий год подряд мы будем участвовать в Лиге Европы. Есть много именитых команд, которые по ряду причин не попали в те турниры, куда стремились. Например, возьмем «Зенит». Он в прошлом сезоне играл в Лиге чемпионов, а сейчас туда не пробился. Для них это шаг назад. А мы каждый год улучшаем игру. В следующем сезоне постараемся побороться за титулы, достичь определенных побед.

– После череды весенних успехов игроки «Краснодара» начали открыто говорить о борьбе за чемпионство, но ничья с «Рубином» и поражение от ЦСКА поставили крест даже на серебре. Расстроились, что не попали в Лигу чемпионов?

– Мы и в прошлом сезоне из-за ЦСКА туда не вышли. Не могу сказать, что ребята расстроились. Скорее они стали более сконцентрированными, чтобы в будущем добиться более серьезных результатов.

– С чемпионатом понятно, а какой результат в Лиге Европы для вас станет серьезным?

– Давайте мы сначала попадем в групповой этап и пройдем его, нам нужно занять первое место. Мы не знаем, какие соперники достанутся, и будем действовать по ситуации. Но вообще, в каком бы турнире ни выступал «Краснодар», у нас есть своя философия – только победа.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Краснодар Вандерсон
Комментарии (2)
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МЕССІ
1463814872
бла бла бла
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никита голоян
1463836005
вы каждый год с АРИ играете все хреновее и хреновее)))
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