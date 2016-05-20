Жизни Жинола ничего не угрожает

Бывший полузащитник сборной Франции Давид Жинола, у которого произошла остановка сердце во время турнира по гольфу, успешно перенес операцию. Об этом сообщил Доктор Жиль Дрейфус.

«Жинола находился в бессознательном состоянии и сейчас ничего не помнит, но он в порядке. Мне удалось с ним пообщаться У него нет неврологических осложнений.

Инфаркта не было, но у него диагностировали поражение коронарных артерий, пришлось делать шунтирование», – цитирует Дрейфуса Get French Football News.