Халк: «Дзюба – это Капитан Америка, а Шатов – Черная вдова»

Хрена абосрал так абосрал,на их месте ему тёмную надо сделать
Нападающий «Зенита» Халк считает, что его одноклубник Артем Дзюба имеет все шансы стать лучшим бомбардиром чемпионата Европы 2016 года. Кроме того, бразилец сравнил некоторых игроков сине-бело-голубых с персонажами комиксов.
«Конечно, Дзюба может стать лучшим бомбардиром Евро-2016. У него сейчас хороший период, он играет в крупном европейском клубе, так что у Артема есть все шансы. С какими персонажами комиксов можно сравнить игроков «Зенита»? Пусть Дзюба будет Капитаном Америка, Лодыгин – Железным человеком, а Шатов... пожалуй, Черной вдовой. Шучу, конечно. Шатов мог бы быть Тором, но с подстриженными волосами», – сказал форвард.