Халк: «Готов выступать за «Зенит» до конца карьеры»

Лидер «Зенита» Халк выразил готовность играть в чемпионате России до завершения карьеры. Напомним, что действующий контракт форварда с клубом рассчитан до 2019 года.

«Конечно, готов выступать до конца карьеры! Если «Зенит» предложит мне ещe шесть лет контракта, я с радостью останусь до 36 лет здесь и здесь же завершу свою карьеру. И я буду очень этому рад, потому что я очень люблю «Зенит», и мне очень нравится жить в Петербурге», – заявил он.