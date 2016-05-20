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    Халк: «Готов выступать за «Зенит» до конца карьеры»

    Лидер «Зенита» Халк выразил готовность играть в чемпионате России до завершения карьеры. Напомним, что действующий контракт форварда с клубом рассчитан до 2019 года.

    «Конечно, готов выступать до конца карьеры! Если «Зенит» предложит мне ещe шесть лет контракта, я с радостью останусь до 36 лет здесь и здесь же завершу свою карьеру. И я буду очень этому рад, потому что я очень люблю «Зенит», и мне очень нравится жить в Петербурге», – заявил он.

    Источник: ТАСС

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    20.05.2016 09:25
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    Комментарии34
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      Рейтинг: -60

      Apachi Bur 20 мая 2016, 19:46

      Кто ответит ? Почему болельщики Ростова начинают ныть ?из-за них портится отношения к клубу Ростов ( а Петербург самый красивый город поэтому все хотят остаться !!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +582

      zenitforever2015 20 мая 2016, 13:01

      Первая добрая новость за день....

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +368

      mik1954 20 мая 2016, 12:50

      Спасибо дорогой !!!

      -2
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > mik1954 20 мая 2016, 12:55

      Главное слово"дорогой")))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +17971

      арейская 20 мая 2016, 12:45

      Да ну? Не верю...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2770

      волчарик 20 мая 2016, 12:38

      недоброжелатели лучше порадуйтесь что в рфпл есть такие игроки рядом с ним даже дзюба забивает без него и еще дай бог десятка хороших исполнителей вы футбол перестанете смотреть

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +81

      zeni 20 мая 2016, 12:12

      Ну и правильно Игра еще 100 лет, Мы не против!Удачи ХАЛКУ в Зените!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17

      FanCSKA032 20 мая 2016, 12:07

      ???

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 20 мая 2016, 11:59

      Приятно быть "первым парнем на деревне".

      0
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > kykyi 20 мая 2016, 17:14

      Юрий,посмотри в ютюбе новый стих Орлуши в исполнении Ефремова о мельдонии. Кстати,может не смотрел,его же стих "Русский мир"

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi > андрей андреев 20 мая 2016, 17:49

      Сейчас гляну, спасибо.

      -1
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > андрей андреев 20 мая 2016, 18:39

      Орлуша с Ефремовым вообще молодцы, они чувствуют себя людьми, свободными людьми.

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > kykyi 20 мая 2016, 18:46

      это да.А эдесь пытаешься выдавить из себя раба(как Чехов),нифига не получается)))

      0
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > андрей андреев 20 мая 2016, 18:58

      Получиться, у немцев, англичан даже у румын получилось, мы такие же, не хуже.

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > kykyi 20 мая 2016, 19:38

      При определённых условиях)))

      0
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      Рейтинг: +362

      sargassov 20 мая 2016, 11:04

      Похвально

      -2
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 20 мая 2016, 10:35

      Жаль не заявил о гражданстве..........

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