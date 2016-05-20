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    Стаценко: «Селезнев играл с самоотдачей, привнес в коллектив энергетику»

    Бывший генеральный директор «Кубани» Валерий Стаценко рассказал о том, что произошло с краснодарским клубом в этом сезоне. В частности, он прокомментировал ситуацию, которая сложилась с украинским форвардом Евгением Селезневым.

    – Вы в курсе, почему Селезнев расторг контракт с «Кубанью»?

    – Я к тому времени уже не работал гендиректором. Женя – хороший нападающий. Знаю, что новое руководство хорошо к нему относилось. Очень хорошо. Может быть, эти добрые отношения привели к каким-то негативным моментам.

    – А как такое возможно?

    – Вот вы объясните, как футболист может с одним из руководителей клуба после тренировки куда-то ходить, играть с ним на одной площадке?

    – В футбол?

    – Не знаю, в «дыр-дыр» или еще во что-то то. То есть, наверное, не было какой-то дистанции. Никогда не поверю, что Селезнев нарушал режим! Это маразм. Но причин ухода Селезнева до конца не понимаю. Все было нормально, и вдруг – бац… То друзья, а тут сразу враги.

    – Его же чуть ли не обвинили в сдаче матча с «Мордовией» и назвали одним из самых слабых игроков в истории «Кубани»?

    – Как так можно обвинять человека? Если ты подозреваешь нападающего в сдаче матча, хотя никто ничего не сдавал, тогда тебе, наверное, не нужно заниматься футболом.

    – Значит, его действительно обвинили?

    – Не знаю, не присутствовал. Могу судить только по слухам. Женя играл с самоотдачей, привнес в коллектив энергетику. Как вообще можно подозревать человека в сдаче игры? Если взять матч с «Мордовией», так там полкоманды по такой логике можно обвинить. Неправильно это все! Видимо, в какой-то момент у Селезнева и руководства была нарушена дистанция.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.05.2016 06:12
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +371

      ASG 20 мая 2016, 09:20

      слава Богу ты больше не ген директор, тупой , ничего не знающий человек, который никогда не был в курсе дел клуба.

      1
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      Рейтинг: +929

      ДСА 20 мая 2016, 09:10

      По игре к Селезневу больших претензий нет, скорее претензии к руководству клуба в части выполнения договоренностей.

      -1
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      Рейтинг: +92

      rusti2006 20 мая 2016, 08:37

      Энергетика кончилась !

      1
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