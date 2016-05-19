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    Дзаккерони отправлен в отставку с поста наставника «Бэйцзин Гоань»

    Экс-наставник «Милана», «Лацио», «Интера» и «Ювентуса» Альберто Дзаккерони лишился поста главного тренера «Бейджин Гуоань» после поражения в игре китайской Суперлиги от «Хэбей Чайна Форчун» (0:2), информирует Xinhua. В девяти матчах турнира под руководством итальянского специалиста клуб сумел добиться лишь двух побед и занимает 10-ю строчку в турнирной таблице.

    Напомним, Дзаккерони сменил на должности рулевого «Бейджин Гуоань» испанца Грегорио Мансано в начале нынешнего года. Официально об отставке будет объявлено позже.

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.05.2016 23:20
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +151

      VITPO 20 мая 2016, 02:24

      Сейчас в Зенит начнут сватать.

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