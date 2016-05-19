Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Манчестер Юнайтед» предпримет попытку вернуть Погба

    «Манчестер Юнайтед» заинтересован в возвращении хавбека Поля Погба в ближайшее трансферное окно. Такое развитие событий станет возможным в том случае, если «красные дьяволы» договорятся о сотрудничестве с Жозе Моуринью.

    Француз, выступающий в настоящее время в «Ювентусе», не имеет желания менять команду, однако его агент не исключил, что 23-летний игрок может сменить клубную прописку. Помимо «МЮ» в списке претендентов на полузащитника значатся «ПСЖ», «Барселона», «Челси» и «Манчестер Сити».

    В нынешнем сезоне Погба записал на свой счет 10 забитых мячей и 16 голевых передач в 48-ми матчах. Напомним, игрок выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2009-го по 2012-й годы, и лишь семь раз появился на поле в играх за основной состав.

    Источник: The Sun

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.05.2016 21:47
    Рекомендуем
    Комментарии14
    ...
    • ...
      Рейтинг: +128

      Arhadiavol 21 мая 2016, 12:35

      не подпишут

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +169

      TY13R 20 мая 2016, 21:13

      вряд ли))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +84

      Wiskey 20 мая 2016, 09:25

      Мне кажется что с Погба перебарщивают, игрок огонь конечео, но не 100 лямов!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100

      Samov@r 20 мая 2016, 02:09

      Не тратьте время и нервы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5

      samara94 20 мая 2016, 00:07

      ха

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +354

      valike35 20 мая 2016, 00:00

      Комментарий удален.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +500

      Juve1897 19 мая 2016, 23:13

      Да не пойдёт он никуда ближайшие два сезона. И сам он это и его агент Райола не раз уже говорили.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +104

      RUPRICHT 19 мая 2016, 23:11

      ТОЛЬКО ПРИ МОУРИНЬО РАСЦВЕТЕТ МЮ!!!

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +29

      ZyryanovAV > RUPRICHT 20 мая 2016, 12:25

      Погаснет, а не расцветёт.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2175

      Ubuntu 19 мая 2016, 22:58

      готовьте 100 лямов, не меньше

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +380

      aimer1988 19 мая 2016, 22:55

      ага, щаз

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11