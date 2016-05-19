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    Симонян: «Украина может выйти из ФИФА, если не хочет играть на ЧМ-2018 с Россией»

    Первый вице-президент РФС Никита Симонян отреагировал на заявление депутатов Верховной Рады Украины, которые попросили ФИФА лишить Россию права проведения чемпионата мира 2018 года.

    «Дело в том, что они уже немало глупостей сделали и наговорили. К этой очередной глупости стоит отнестись с юмором, не более. Есть мировое футбольное сообщество, которое четко понимает, что чемпионат мира 2018 года пройдет в России, в 2017 году у нас пройдет Кубок конфедераций.

    Если они не хотят быть с Россией, выйти из ФИФА – их право. Выходите из ФИФА, и все. А то диктуют они правила футбольные… Их никто слушать не будет», – сказал Симонян.

    Источник: Р-Спорт

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    19.05.2016 10:44
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +57

      Ailend 22 июня 2016, 21:49

      Еще разок повторю. Это Утка. Сплетни и т.д и т.п.. Желаю удачи вам и дальше верить таким как этот господин Никита Симонян.... А если доказать охота, дерзайте другие источники, где такая чушь написана.

      0
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      Рейтинг: +4833

      neveldomha 8 июня 2016, 09:58

      Сначала отбор нужно пройти, а потом уже вякать.

      0
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      Рейтинг: +289

      AnTiNeHrEsT 20 мая 2016, 07:50

      Админы,как вы любите каверкать заголовок темы в вк,это просто пи*дец!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 19 мая 2016, 15:49

      Видимо хохлы этот сайт покинули.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +6627

      ALeX-161-rus 19 мая 2016, 14:53

      Не хотят играть ,0-3 и пусть дальше не играют..

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +14

      KoSmoS1La 19 мая 2016, 14:51

      Самое интересное как болельщики и футболисты Украины приедут в Россию в 2018-ом году...

      3
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      Рейтинг: +752

      alex1004 > KoSmoS1La 19 мая 2016, 16:43

      Болельщики то ладно, а футболисты что уже отбор прошли?

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +6851

      Антибиотик > KoSmoS1La 7 июня 2016, 16:16

      До сих пор ходит поезд Москва-Киев-Львов и хохлов на заработки немерено ездит.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +447

      Alex3920486 19 мая 2016, 14:18

      А знаете, что мне сказала одна хохлушка знакомая....мол вы на нас напали, поубивали людей, газ перекрыли, Крым отобрали. Я удивляюсь, они еще и в сказки до сих пор верят...? У вас нехер отбирать, вы сами все отдали, и пиндосам продались... Братский народ должен быть вместе, не смотря ни на что, а холята всегда - и нашим и вашим...Защеканцы б...дь!!

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      Рейтинг: +6851

      Антибиотик > Alex3920486 7 июня 2016, 16:20

      Потрошенко и Ко уже всю самостийну с потрохами продали пиндосам, а народ до сих пор верит, что они с Россией воюют. Если нет мозгов, то разговаривать не с кем)

      0
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      Рейтинг: +447

      Alex3920486 19 мая 2016, 14:07

      Я как чувствовал, что всю жизнь их недолюбливал...
      К дагам и чехам, стал лучше относиться, простите парни, без обид...Но этих ублюдков, я ненавижу всей душой и сердцем (большинство)!

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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 19 мая 2016, 14:05

      Это не всё, что они придумать могли,
      Эти предприимчивые хохлы.
      Очень они хотят воевать,
      Только России глубоко пое...вать.

      2
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      Рейтинг: +447

      Alex3920486 19 мая 2016, 14:05

      Заебали хохлы меня уже!!!!

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