Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Дмитрий Черышев: «Эмоции от победы в Лиге Европы сравнимы с теми, что я испытывал после 12-го места в РФПЛ»

    Российский тренер «Севильи» Дмитрий Черышев поделился впечатлениями от волевой победы команды над «Ливерпулем» в финале Лиги Европы (3:1).

    «Такую радость в последний раз я испытывал, когда мы с «Волгой» обыграли «Рубин» и заняли 12 место в чемпионате России, сохранив место в Премьер-лиге. А предпоследний раз – это победа с «Динамо» в Кубке страны в 1995 году. Эмоции похожи, но таких, как сегодня, раньше точно не было. Представьте, что значит для тренера выиграть один из главных клубных турниров. Хоть это и не Лига чемпионов, но это большое достижение. Счастлив, что мне довелось работать в таком серьезном клубе, что мне доверили место в тренерском штабе.

    В перерыве мы просто поддержали ребят. Мы сказали, что ничего страшного не произошло. Важно было дать команде почувствовать, что мы играем на своем стадионе в Севилье. Мы очень благодарны болельщикам, которые всю игру нас поддерживали, гнали нас вперед и не унывали, когда мы проигрывали. За счет быстрого гола во втором тайме мы просто раздавили «Ливерпуль», – сказал Черышев.

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.05.2016 06:11
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 19 мая 2016, 09:21

      Помню Севилья выиграла тогда ещё Кубок УЕФА вместе с российским игроком (Кержаков),теперь с тренером....дальше надо что бы Севилья выиграла Лигу Европы с российскими главным тренером и игроками...)))))))))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 19 мая 2016, 08:57

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      приклеился к славе Эмери и болтает

      -7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1038

      zagrizlik > Garrincha58 19 мая 2016, 09:19

      Если ты не понимаешь,что победа в таком большом спорте,как футбол,это заслуга каждого,начиная от рук-ва,заканчивая физиотерапевтом,то твой интеллект уступает даже рыбкам из аквариума.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26

      rjj 19 мая 2016, 06:53

      Молодцы

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +300

      Zeff 19 мая 2016, 06:53

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Разве ты играешь? Ты же вечно больной.

      -10
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1573

      roman230582 > Zeff 19 мая 2016, 06:59

      Это вью тренера Черышева, а не игрока

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +97

      Cyberdiver > Zeff 19 мая 2016, 06:59

      Ты наверное перепутал отца и сына :)))

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11