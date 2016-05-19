Эмери: «Нужно наслаждаться этим недолгим моментом. В воскресенье у нас еще один финал»

Барса не Ливерпуль...там без шансов)
Главный тренер «Севильи» Унаи Эмери прокомментировал победу в финале Лиги Европы над «Ливерпулем» (3:1).
«Мы должны наслаждаться, даже если это всего лишь недолгий момент. В воскресенье нас ждет еще один финал.
«Ливерпуль» – отличная команда. Мы должны верить в себя, я очень рад за всех болельщиков «Севильи».
Испанские команды играют со страстью. Мы способны читать игру на самом высоком уровне.
Нам нравится Лига Европы. Мы хотим выигрывать ее, это наш турнир», – сказал Эмери.