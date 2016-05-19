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    Эмери: «Нужно наслаждаться этим недолгим моментом. В воскресенье у нас еще один финал»

    Главный тренер «Севильи» Унаи Эмери прокомментировал победу в финале Лиги Европы над «Ливерпулем» (3:1).

    «Мы должны наслаждаться, даже если это всего лишь недолгий момент. В воскресенье нас ждет еще один финал.

    «Ливерпуль» – отличная команда. Мы должны верить в себя, я очень рад за всех болельщиков «Севильи».

    Испанские команды играют со страстью. Мы способны читать игру на самом высоком уровне.

    Нам нравится Лига Европы. Мы хотим выигрывать ее, это наш турнир», – сказал Эмери.

    Источник: Twitter

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    19.05.2016 01:06
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +1049

      mig28 19 мая 2016, 08:55

      Барса не Ливерпуль...там без шансов)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +762

      sprint5 19 мая 2016, 06:08

      пусть Спартак кусает локти

      0
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