«Твенте» отправлен во второй дивизион

Королевский футбольный союз Нидерландов (KNVB) отправил «Твенте» во второй дивизион в связи с финансовыми махинациями. При этом клуб сохранит профессиональный статус.

Клуб был уличен в финансовых махинациях по трансферам игроков, и в декабре 2015 года его на три сезона отстранили от еврокубков.

На протяжении последних месяцев «Твенте» вместе с комиссией по лицензированию работал над устранением нарушений, однако положительного результата достичь не удалось.

По итогам нынешнего сезона Эредивизие «Твенте» занял 13-е место.