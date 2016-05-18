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    Тони: «Игуаин провел фантастический сезон, он лучше Суареса»

    Бывший нападающий сборной Италии Лука Тони высоко оценил игру форварда «Наполи» Гонсало Игуаина в минувшем сезоне. Напомним, что аргентинский футболист забил 36 голов в розыгрыше Серии А.

    «Игуаин проделал фантастическую работу. Гонсало сделал нечто исключительное, особенно если учитывать, что он пропустил несколько матчей этого сезона.

    Игуаин с другой планеты. Я считаю, что он даже лучше Луиса Суареса», – сказал Тони.

    Источник: Sport Mediaset

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    18.05.2016 06:42
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    Комментарии12
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      Рейтинг: -205

      SKS6891 19 мая 2016, 10:24

      По сравнению с Суаресом Игуаин бревно. Если посмотреть кому он и в каких матчах в основном забивал, то все сразу становится на свои места.

      -1
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      ...
      Рейтинг: +645

      RamonCSKA > SKS6891 20 мая 2016, 11:43

      А суарес наверное хет трики и покеры делал в ворота атлетико и реала

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +271

      artem 81 19 мая 2016, 08:56

      Лучший в этом году

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +5

      samara94 18 мая 2016, 11:21

      Лучший

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +284

      Kano 18 мая 2016, 10:54

      С одной стороны можно согласиться с Тони. В Наполи нет таких подносчиков снарядов как в Барсе.

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +269

      Пчела 672 18 мая 2016, 07:59

      Молоток, не опустил рук, провёл фантастический сезон, интересно продолжение)) думаю в межсезонье появится какая либо интересная информация по поводу будущего Игуаина, парень заслужил повышение в классе.

      2
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      Рейтинг: +487

      Schicko_008 > Пчела 672 18 мая 2016, 08:09

      уверен на 100% будет в Баварии вместо Левандовски в след сезоне

      -1
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      ...
      Рейтинг: +2339

      CSKA471 > Пчела 672 18 мая 2016, 09:53

      Челси

      0
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      ...
      Рейтинг: +8

      Babonk > Schicko_008 19 мая 2016, 11:20

      100% не будет.Могу поспорить на твою квартиру.

      0
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      Рейтинг: +487

      Schicko_008 > Babonk 19 мая 2016, 12:57

      Моя квартира стоит 15 млн. Поставишь столько же против моей квартиры в споре?)

      0
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      Рейтинг: +8

      Babonk > Schicko_008 22 мая 2016, 20:45

      15 млн чего?И она именно твоя или родителей?

      0
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      Рейтинг: +878

      talgatnurzhanov2006 18 мая 2016, 06:45

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      -1
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