Тони: «Игуаин провел фантастический сезон, он лучше Суареса»

Бывший нападающий сборной Италии Лука Тони высоко оценил игру форварда «Наполи» Гонсало Игуаина в минувшем сезоне. Напомним, что аргентинский футболист забил 36 голов в розыгрыше Серии А.

«Игуаин проделал фантастическую работу. Гонсало сделал нечто исключительное, особенно если учитывать, что он пропустил несколько матчей этого сезона.

Игуаин с другой планеты. Я считаю, что он даже лучше Луиса Суареса», – сказал Тони.