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    Подозрительный предмет на «Олд Траффорд» оказался муляжом, забытым после учений

    Подозрительный предмет, из-за которого в воскресенье был отменен матч 38-го тура АПЛ между «Манчестер Юнайтед» и «Борнмутом», оказался учебным муляжом, забытым после учений. Об этом рассказал начальник полиции Большого Манчестера Джон О'Хейр.

    «После проведенного сегодня контролируемого взрыва мы выяснили, что объект являлся учебным устройством, которое случайно было оставлено частной компанией после учебных упражнений, включающих поиск взрывчатки с помощью собак.

    Устройство не несло никакой опасности, но было выполнено очень реалистично, и решение эвакуировать стадион было правильным, так как мы не были уверены, что люди находятся в безопасности.

    При этом все оставались спокойными, следовали инструкциям и взаимодействовали со стюардами и персоналом, что способствовало быстрой и безопасной эвакуации.

    Я так же хотел бы поблагодарить все вовлеченные в операцию службы. Полицейские, стюарды, сотрудники «Манчестер Юнайтед», представители СМИ, комментаторы и команда по разминированию – все действовали сегодня очень профессионально», – приводит слова О'Хейра фан-сайт «Манчестер Юнайтед».

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.05.2016 20:00
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +806

      тигрик 16 мая 2016, 21:25

      думаю все сделали правильно...пусть потеряли 3 мил...за то показали что жизни людей важнее...за одно и учения в реальных условиях

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      Рейтинг: +2173

      LOKOfanatik19 16 мая 2016, 20:13

      А президент МЮ говорил, это невозмутимо, будут приняты жесткие меры, сами себя накажите идиоты, интригу 38 тура убили.... и сезон провалили!!!

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      Рейтинг: +14769

      kykyi 16 мая 2016, 20:08

      Хотел назвать его мудаком, но он точно О,Хейр.

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