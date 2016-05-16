Селюк: «Манчини хочет купить Туре, сам Яя тоже не против перейти в «Интер»

Агент полузащитника «Манчестер Сити» Яя Туре Дмитрий Селюк рассказал об интересе к своему клиенту со стороны главного тренера «Интера» Роберто Манчини.

«Я знаю, что Манчини сходит с ума по Туре и хочет купить его, сам Яя тоже не против перейти в команду Манчини, ведь он отлично выступал под руководством итальянца.

Конкретная информация по этому вопросу появится дней через десять. Если «Манчестер Сити» захочет оставить Туре, то мы не будем вступать ни с кем в переговоры. Вариантов много, но все зависит от «Сити», – приводит слова Селюка FC Inter News.