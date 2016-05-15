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    Рамос: «Реал» вел борьбу до самого конца, но нужно отдать должное «Барселоне»

    Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос подвел итоги завершившегося для его команды чемпионата Испании. Напомним, что «сливочные» финишировали на второй строчке турнирной таблицы Примеры, отстав от «Барселоны», выигравшей турнир, на одно очко.

    «Немного стыдно за то, что мы не смогли выиграть Ла Лигу, но это послужит нам уроком на следующий год. Команда, допускающая наименьшее количество ошибок по дистанции, выигрывает титул.

    Мы сражались до самого конца, и нужно отдать должное «Барселоне», потому что они заслуженные победители чемпионата. Мы гордимся тем, что сумели оказать давление на «Барселону» на финише и имели веру в успех до самого последнего момента. Сейчас уже легко рассуждать, вспоминая игры, в которых были потеряны очки.

    Наша цель была побороться, и мы сделали это. Это здорово для нас в психологическом плане в преддверии финала Лиги чемпионов. Мы хотим выиграть и сделать финал красивым, а этот год незабываемым», – сказал Рамос.

    Источник: Goal.com

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    15.05.2016 16:06
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +93

      RЕАLMADRID1902 16 мая 2016, 09:48

      Всё равно молодцы! В середине сезона казалось что сезон вообще провальным будет. А сейчас даже независимо от того как сложится финал Лиги Чемпионов мне как болельщику не будет стыдно за этот сезон.

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      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 16 мая 2016, 09:01

      зидан сам сделал заявление..что реал выбывает из борьбы

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