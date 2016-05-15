«Лестер» готов отдать за защитника «Интера» 22 миллиона

Защитник «Интера» Джейсон Мурильо вызвал предметный интерес со стороны «Лестера». По информации источника, новый чемпион Англии ищет усиление на позиции резервного вратаря, центрального и левого защитника перед выступлением в Лиге чемпионов в следующем сезоне. За 23-летнего колумбийца «лисы» готовы заплатить 22 миллиона фунтов.

В нынешнем сезоне Мурильо провел за «Интер» в Серии А 34 матча, в которых забил два гола и заработал три желтые карточки.