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    «Лестер» готов отдать за защитника «Интера» 22 миллиона

    Защитник «Интера» Джейсон Мурильо вызвал предметный интерес со стороны «Лестера». По информации источника, новый чемпион Англии ищет усиление на позиции резервного вратаря, центрального и левого защитника перед выступлением в Лиге чемпионов в следующем сезоне. За 23-летнего колумбийца «лисы» готовы заплатить 22 миллиона фунтов.

    В нынешнем сезоне Мурильо провел за «Интер» в Серии А 34 матча, в которых забил два гола и заработал три желтые карточки.

    Источник: Mirror.co.uk

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    15.05.2016 15:27
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +22

      Civen 15 мая 2016, 16:52

      Чет ему на вид не 23, а 32)
      За такое бабло можно и поинтереснее игрока посмотреть.

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      Рейтинг: +14769

      kykyi 15 мая 2016, 16:31

      Забурели, раньше вся команда столько стоила.

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