«Барселона» едет за чемпионским титулом к «Гранаде»

14 мая состоится заключительный тур чемпионата Испании, который подарит стране нового чемпиона. Главный претендент на титул каталонская «Барселона» на выезде сыграет с «Гранадой». Напомним, что в случае победы каталонцы станут чемпионами вне зависимости от того, как свой матч завершит «Реал».

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона. Начало матча в 18:00.

«Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча. Не пропустите!