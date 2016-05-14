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    Селезнев: «Не попаду на Евро? Сам виноват»

    Бывший форвард «Кубани» Евгений Селезнев отказался давать оценку своему переходу в краснодарский клуб.

    – Не жалеете, что приехали в Россию?

    – Давайте не будем об этом. С «Кубанью» мы расстались нормально.

    – Но из-за «Кубани» вы можете не попасть на Евро-2016…

    – Значит, сам виноват.

    – Вы бились в каждом матче, хотели доказать, что достойны поехать на Евро, а теперь остались без команды.

    – Ничего. Завтра-послезавтра буду с командой.

    Напомним, что в девяти матчах за «Кубань» украинец забил три мяча.

    Источник: «Советский спорт»

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    14.05.2016 06:12
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +217

      Salamоn 14 мая 2016, 13:02

      Зазнавшийся салоед

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1588

      koli4ka 14 мая 2016, 09:43

      этому ушлёпку токо в чемпионат монголии...

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