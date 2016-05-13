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    Суарес попал в состав сборной Уругвая на Кубок Америки

    Сборная Уругвая опубликовала список игроков, которые примут участие в Кубке Америки-2016. Турнир пройдет с 3 по 26 июня в США, Уругвай сыграет в одной группе с Мексикой, Ямайкой и Венесуэлой.

    Отметим, что в числе нападающих оказался форвард «Барселоны» Луис Суарес. Полностью состав уругвайцев выглядит следующим образом:

    вратари: Фернандо Муслера («Галатасарай»), Мартин Силва («Васку да Гама»), Мартин Кампанья («Индепендьенте»);

    защитники: Максимилиано Перейра («Порту»), Себастьян Коатес («Спортинг»), Маурисио Викторино, Хорхе Фусиле (оба — «Насьональ»), Хосе Мария Хименес, Диего Годин (оба — «Атлетико»), Альваро Перейра («Хетафе»);

    полузащитники: Гастон Рамирес («Мидлсбро»), Аревало Риос, Альваро Гонсалес (оба – «Атлас»), Кристиан Родригес («Индепендьенте»), Карлос Санчес («Монтеррей»), Матиас Весино («Фиорентина»), Матиас Корухо («Универсидад де Чили»), Николас Лодейро («Бока Хуниорс»);

    нападающие: Луис Суарес («Барселона»), Эдинсон Кавани («ПСЖ»), Абель Эрнандес («Халл Сити»), Диего Ролан («Бордо»), Кристиан Стуани («Мидлсбро»).

    Источник: Twitter

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    13.05.2016 22:30
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +161

      Pablo Aimar 14 мая 2016, 02:39

      это за какие же заслуги такие его вызвали?)

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +141

      erofey83 13 мая 2016, 23:26

      сенсация)

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +248

      KingRey21 13 мая 2016, 22:44

      я бы сказал,не удивительно,почти одни и те же игроки лет 6 уже играют у Табареса

      3
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    • ...
      Рейтинг: +137

      Percent 13 мая 2016, 22:41

      УДИВИТЕЛЬНО!

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