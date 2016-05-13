Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Тоттенхэм» готов потратить около 60 миллионов на усиление состава

    Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино получит на усиление состава в межсезонье около 60 миллионов фунтов.

    Как сообщает источник, главная цель «шпор» – покупка нового форварда, который сможет на равных конкурировать с Харри Кейном. Так, в клубе рассматривают вариант с подписанием нападающего «Марселя» Миши Батшуайи.

    Кроме того, «Тоттенхэм» присматривается к турецкому вингеру «Майнца» Юнусу Малли.

    Источник: Daily Mail

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.05.2016 10:23
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2173

      LOKOfanatik19 13 мая 2016, 12:54

      60 миллионов, да, 1 или 2 игрока хороших, но не Топовых... Надеюсь так и будем видеть Шпоры, в качестве претендента на Чемпионство!!!

      P.S. Кейна удержать любой ценой!!!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22

      Igreks 13 мая 2016, 12:03

      не много по ннынешним меркам, учитывая амбиции на чемпионство

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11