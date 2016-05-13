«Тоттенхэм» готов потратить около 60 миллионов на усиление состава

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино получит на усиление состава в межсезонье около 60 миллионов фунтов.

Как сообщает источник, главная цель «шпор» – покупка нового форварда, который сможет на равных конкурировать с Харри Кейном. Так, в клубе рассматривают вариант с подписанием нападающего «Марселя» Миши Батшуайи.

Кроме того, «Тоттенхэм» присматривается к турецкому вингеру «Майнца» Юнусу Малли.