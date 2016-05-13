«Тоттенхэм» готов потратить около 60 миллионов на усиление состава

60 миллионов, да, 1 или 2 игрока хороших, но не Топовых... Надеюсь так и будем видеть Шпоры, в качестве претендента на Чемпионство!!!
P.S. Кейна удержать любой ценой!!!
Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино получит на усиление состава в межсезонье около 60 миллионов фунтов.
Как сообщает источник, главная цель «шпор» – покупка нового форварда, который сможет на равных конкурировать с Харри Кейном. Так, в клубе рассматривают вариант с подписанием нападающего «Марселя» Миши Батшуайи.
Кроме того, «Тоттенхэм» присматривается к турецкому вингеру «Майнца» Юнусу Малли.