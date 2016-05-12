«Эвертон» отправил в отставку Мартинеса

«Эвертон» уволил Роберто Мартинеса с поста главного тренера английской команды. Руководство клуба осталось недовольно тем, как «ириски» выступили в нынешнем сезоне. Под руководством испанского специалиста «синие» на данный момент располагаются на 12-й позиции в турнирной таблице.

Напомним, что Мартинес возглавлял клуб из Ливерпуля с 2013 года.

Новым наставником «Эвертона» может стать Мануэль Пеллегрини, а также Франк де Бур, который сегодня ушел из «Аякса».