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    «Эвертон» отправил в отставку Мартинеса

    «Эвертон» уволил Роберто Мартинеса с поста главного тренера английской команды. Руководство клуба осталось недовольно тем, как «ириски» выступили в нынешнем сезоне. Под руководством испанского специалиста «синие» на данный момент располагаются на 12-й позиции в турнирной таблице.

    Напомним, что Мартинес возглавлял клуб из Ливерпуля с 2013 года.

    Новым наставником «Эвертона» может стать Мануэль Пеллегрини, а также Франк де Бур, который сегодня ушел из «Аякса».

    Источник: ФК «Эвертон»

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    12.05.2016 16:21
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +269

      Пчела 672 12 мая 2016, 22:09

      Люди)) Черчесова зовите, он просто создан для АПЛ))) это я вам говорю Роман Азатович)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: -153

      FENNNNN 12 мая 2016, 17:22

      Карпина Валерку зовите, это самый сильный и модный тренер.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +475

      sandutzu 12 мая 2016, 17:06

      ожидаемо

      0
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      Рейтинг: +29

      Gans333 12 мая 2016, 16:56

      Де Бур тоже норм будет)

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      Рейтинг: +395

      meiram 12 мая 2016, 16:52

      Хотелось бы,чтобы клуб возглавил Мануэль Пеллегрини!

      0
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      Рейтинг: +15

      Standartenfuhrer88 12 мая 2016, 16:47

      Комментарий удален.

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      Рейтинг: +284

      Kano 12 мая 2016, 16:36

      Пеллегрини давайте.

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      Рейтинг: +40

      Aiur 12 мая 2016, 16:34

      Ждем моуриньо, слабо будет)

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