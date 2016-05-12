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    Давыдов: «Спартак-2» мог бы выйти в РФПЛ, если бы позволял регламент»

    Нападающий «Спартака» Денис Давыдов, выступавший в этом сезоне за «Млада Болеслав», высоко оценил игру второй команды красно-белых, которая на данный момент занимает четвертое место в Футбольной национальной лиге.

    «Спартак-2» замахнулся бы на выход в РФПЛ, если бы позволял регламент! Могу команду сравнить с «Лестером» и «Атлетико» даже. Сильны командой, индивидуально хорошие футболисты, отличный тренер. Которого я, может, в свое время и чуть-чуть не понимал. Но всегда получалось так, что Евгений Александрович оказывался прав. Однажды он меня выпустил по ходу матча, потом обратно заменил. И как же зол я был! Думал — ну почему?! А потом Бушманов мне все объяснил, и я сделал выводы», – отметил российский форвард.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.05.2016 12:10
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 12 мая 2016, 12:16

      Полностью согласен-а так как не может вытаскивает аутсайдера Зенит 2,даря ему очки и проигрывает Арсеналу,так чтобы дать тому возможность уже 100 % играть в РПЛ .Очень жаль что недопустимо такое-было бы прикольно посмотреть.

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      Рейтинг: +7038

      Диктор > Marqello 12 мая 2016, 15:03

      А к чему сейчас это вообще было сказано ?

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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 > Диктор 12 мая 2016, 17:06

      ага, чтоб Спартак-2 сливал очки основе))

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      Рейтинг: +3681

      lordmrv > Diesel133 18 мая 2016, 22:42

      Посмотрим как Оренбург будет болотным сливать

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