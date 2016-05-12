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    «Арсенал» заинтересовался Моратой и Ибрагимовичем после травмы Уэлбека

    «Арсенал» намерен приобрести нападающего, который смог бы заменить в составе команды Дэнни Уэлбека.

    Напомним, Уэлбек получил травму, и теперь его ждет операция на колене, срок восстановления после которой составит около девяти месяцев.

    Сообщается, что Арсен Венгер интересуется несколькими форвардами, среди которых игрок «Ювентуса» Альваро Мората и футболист «ПСЖ» Златан Ибрагимович.

    Кроме того, по информации источника, рассматриваются кандидатуры нападающего «Интера» Мауро Икарди из «Интера» и Венсана Янссена из АЗ.

    Источник: Telegraph.co.uk

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    12.05.2016 00:39
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +29

      ZyryanovAV 12 мая 2016, 19:28

      Оставьте Морату в Ювентусе. Он там как дома. Он испанец и играет в южных краях. Он хочет пиццы и спагетти, а не насморк.

      1
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      Рейтинг: +720

      Den Bull 12 мая 2016, 09:36

      Пусть лучше тренером заинтересуются.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +140

      VReDNiY 12 мая 2016, 08:44

      Интересы да и только. А купят какого нибудь деревянного Фреда. Постоянно интересуются кем то. А толку НОЛЬ.

      1
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      Рейтинг: +30

      Artemon9 12 мая 2016, 08:35

      Эта заитнтересованность-безответна
      я

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 12 мая 2016, 08:31

      Как-то в Арсенале в последние годы постоянно травмы у игроков, причем у ключевых и безумно часто.

      0
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      Рейтинг: +232

      Luis Figo 12 мая 2016, 06:05

      ну как всегда старая песня! )) Интересуется многими но никого не покупает! )))

      2
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      Рейтинг: +75

      RealArsenal 12 мая 2016, 03:43

      Атаку надо усилить даже если Уэлбэк здоров.

      0
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