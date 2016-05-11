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    Кэррик: «Теперь судьба четвертой строчки находится в руках «Ман Сити»

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик пообщался с журналистами после поражения от «Вест Хэма» (2:3) в матче 35-го тура АПЛ.

    «Мы были в хорошем положении по ходу матча, но это нам не помогло. В таких ситуациях нам следовало быть умнее.

    Как и ожидалось, атмосфера на матче была накалена, но с такими ситуациями мы уже сталкивались. С этим надо справляться.

    Мы допустили осечку, и теперь судьба четвертой строчки находится в руках «Ман Сити».

    Надо побеждать в последнем туре, а там будет видно», – сказал Кэррик.

    Напомним, что за тур до завершения первенства «красные дьяволы» отстают от «горожан» на два очка.

    Источник: BBC

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    11.05.2016 09:24
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