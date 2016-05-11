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    Билич: «Отличный вечер, исторический. Не просто игра – битва за Европу»

    Главный тренер «Вест Хэма» Славен Билич прокомментировал исход матча 35-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед» (3:2).

    «Мы были под большим давлением. Мы провели отличный сезон, хотя в последних матчах не были так хороши. Мы не хотели проигрывать эту встречу и добились победы благодаря характеру.

    Мы не переставали верить. Мы знали, что соперник сильно мотивирован, ведь они могли обойти «Манчестер Сити». Мы полностью заслужили победу.

    Это был отличный вечер, исторический. Не просто игра – битва за Европу поздним вечером. Было все, что должно быть в особенном матче», – сказал Билич.

    Источник: BBC

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    11.05.2016 01:03
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 11 мая 2016, 12:00

      Билич -лучший!

      0
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      Рейтинг: +101

      hodyrev 11 мая 2016, 08:20

      Надо ставить на победу вэст хэма в следующем сезоне))

      0
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      Рейтинг: +40

      Aiur 11 мая 2016, 01:39

      Крутой мужик!

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