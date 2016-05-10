Мини-футбол. Испания выиграла турнир «9 мая»

Победой сборной Испании завершился розыгрыш 7-го международного турнира по мини-футболу среди женских команд. «Красная фурия» в ярком поединке выиграла у России со счетом 6:5. После первого тайма наша команда уступала 0:3, но проявила характер и догнала соперника – на 37-й минуте счет был – 5:5. Оба соперника заключительный отрезок решили провести в пять полевых игроков, и именно наша ошибка при розыгрыше «лишнего» помогла испанкам забить решающий мяч.
В другом матче тоже был забит гол на последней минуте: дебютант турнира Польша навязала борьбу Ирану и даже первой вышла вперед. Но более опытный соперник забил в самой концовке и стал в итоге третьим.
Испания – четырехкратный обладатель золотых наград.
Международный турнир «9 мая»
Россия – Испания – 5:6 (0:3)
Россия: Иванова, Суханова (вр) – Самородова (к), Никитина, Коржова, Кулешова, Семенова, Дурандина, Афанасова, Гамидова, Олькова, Чернова, Пегова.
Голы у России: Афанасова-2, Коржова, Кулешова, Анхелес – автогол.
Итоги:
1 место – Испания
2 место – Россия
3 место – Иран
4 место – Польша
Лучший вратарь: Каролина Клабис (Польша)
Лучший защитник: Заринрад Сепидех (Иран)
Лучший игрок: Татьяна Коржова (Россия)
Лучший нападающий: Мария Консуэло Кампой (Испания)
Лучший бомбардир: Ванесса Сотело (Испания) – 5 мячей
Все победители, призеры и участники турнира «9 мая»:
2016 – Испания – Россия – Иран – Польша
2015 – Испания – Россия – Иран – Россия-2
2014 – Испания – Россия – Иран – Венгрия
2013 – Россия – Украина – Венгрия – Иран
2012 – Португалия – Россия – Иран – Венгрия
2011 – Испания – Россия – Украина – Венгрия
2010 – Украина – Россия – Венгрия – Иран
Президент Ассоциации мини-футбола России Эмиль Алиев:
– Женский мини-футбольный турнир, посвященный Дню Победы, проходит в российской столице уже седьмой год подряд. За это время он набрал хорошие обороты, лучшие команды Европы и мира стремятся принять в нем участие. В 2016 году был очень представительный состав: Испания и Россия входят в тройку сильнейших сборных планеты, Иран является чемпионом Азии. Считаю, что очередной розыгрыш прошел великолепно, украшением стал решающий поединок России и Испании, где, увы, наши девушки уступили в равной борьбе в один мяч. Подобные турниры играют важную роль в развитии мирового футзала, и я благодарен своим коллегам из других стран за высокую оценку. Чем больше будет подобных соревнований для женских команд, тем ярче и сильнее будет весь мини-футбол!