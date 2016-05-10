Мини-футбол. Испания выиграла турнир «9 мая»

Победой сборной Испании завершился розыгрыш 7-го международного турнира по мини-футболу среди женских команд. «Красная фурия» в ярком поединке выиграла у России со счетом 6:5. После первого тайма наша команда уступала 0:3, но проявила характер и догнала соперника – на 37-й минуте счет был – 5:5. Оба соперника заключительный отрезок решили провести в пять полевых игроков, и именно наша ошибка при розыгрыше «лишнего» помогла испанкам забить решающий мяч.

В другом матче тоже был забит гол на последней минуте: дебютант турнира Польша навязала борьбу Ирану и даже первой вышла вперед. Но более опытный соперник забил в самой концовке и стал в итоге третьим.

Испания – четырехкратный обладатель золотых наград.

Международный турнир «9 мая»

Россия – Испания – 5:6 (0:3)

Россия: Иванова, Суханова (вр) – Самородова (к), Никитина, Коржова, Кулешова, Семенова, Дурандина, Афанасова, Гамидова, Олькова, Чернова, Пегова.

Голы у России: Афанасова-2, Коржова, Кулешова, Анхелес – автогол.



Итоги:

1 место – Испания

2 место – Россия

3 место – Иран

4 место – Польша

Лучший вратарь: Каролина Клабис (Польша)

Лучший защитник: Заринрад Сепидех (Иран)

Лучший игрок: Татьяна Коржова (Россия)

Лучший нападающий: Мария Консуэло Кампой (Испания)

Лучший бомбардир: Ванесса Сотело (Испания) – 5 мячей



Все победители, призеры и участники турнира «9 мая»:

2016 – Испания – Россия – Иран – Польша

2015 – Испания – Россия – Иран – Россия-2

2014 – Испания – Россия – Иран – Венгрия

2013 – Россия – Украина – Венгрия – Иран

2012 – Португалия – Россия – Иран – Венгрия

2011 – Испания – Россия – Украина – Венгрия

2010 – Украина – Россия – Венгрия – Иран

Президент Ассоциации мини-футбола России Эмиль Алиев:

– Женский мини-футбольный турнир, посвященный Дню Победы, проходит в российской столице уже седьмой год подряд. За это время он набрал хорошие обороты, лучшие команды Европы и мира стремятся принять в нем участие. В 2016 году был очень представительный состав: Испания и Россия входят в тройку сильнейших сборных планеты, Иран является чемпионом Азии. Считаю, что очередной розыгрыш прошел великолепно, украшением стал решающий поединок России и Испании, где, увы, наши девушки уступили в равной борьбе в один мяч. Подобные турниры играют важную роль в развитии мирового футзала, и я благодарен своим коллегам из других стран за высокую оценку. Чем больше будет подобных соревнований для женских команд, тем ярче и сильнее будет весь мини-футбол!