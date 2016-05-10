Уолкотт предпочел «Вест Хэм» «Челси»

Сыграл 42 матча и сыграл их не совсем удачно. Во всяком случае мог ГОРАЗДО лучше. Практика игровая есть, "прицел" сбился - это да.
И вот сразу и Арсен его на лавку усадил, и в сборной вопросы возникли, и сам уже хочет свалить...Плохо это как-то, во всяком случае я пока не вижу кого хотят вместо него взять. Распродаться то мы сможем - без проблем. А как насчет прикупиться ????
Нападающий «Арсенала» Тео Уолкотт может стать игроком «Вест Хэма».
Сообщается, что футболист намерен покинуть «канониров» грядущим летом и перейти в команду, где бы он регулярно получал игровую практику. По информации источника, на игрока претендовал «Челси», однако сам Уолкотт предпочитает перейти в «Вест Хэм» в надежде, что команда сможет закрепиться среди лидеров АПЛ.
Напомним, президент «Вест Хэма» Дэвид Салливан заявил, что клуб намерен приобрести топ-форварда.
В нынешнем сезоне Улокотт сыграл за «Арсенал» 42 матча во всех турнирах, забил девять голов и сделал семь результативных передач.