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    «Валенсия» намерена оставить Черышева

    Спортивный директор «Валенсии» Хесус Гарсия Питарч дал понять, что его клуб планирует сохранить полузащитника Дениса Черышева в команде. Напомним, что на данный момент россиянин выступает за «летучих мышей» на правах аренды из «Реала».

    «Конечно, мы хотим, чтобы Черышев остался. Мы уже приняли это решение. Теперь нам остается надеяться, что он захочет выступать за нашу команду», – сказал Питарч.

    В нынешнем розыгрыше Примеры Черышев провел девять матчей, в которых забил три гола и сделал одну результативную передачу. Его рыночная стоимость составляет десять миллионов евро.

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.05.2016 14:26
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +11

      Xiler 9 мая 2016, 15:31

      Если решение зависело от Черышева, он бы согласился

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22

      Алекс 89 9 мая 2016, 15:25

      хоть играть будет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20

      sTiiiik 9 мая 2016, 15:16

      Лучше бы в вильярреал ушел

      0
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      Рейтинг: +93

      RЕАLMADRID1902 9 мая 2016, 15:11

      Было бы не плохо.

      0
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