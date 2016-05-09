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    Платини сможет вернуться в футбол уже через четыре года

    Спортивный арбитражный суд сократил Мишелю Платини срок отстранения от любой футбольной деятельности с шести до четырех лет.

    Напомним, что экс-президент УЕФА был отстранен комитетом по этике Международной федерации футбола на восемь лет за получение двух миллионов швейцарских франков от бывшего главы ФИФА Зеппа Блаттера.

    Впоследствии апелляционный комитет ФИФА сократил срок отстранения до шести лет, однако это Платини не устроило, и он подал апелляцию в CAS. Спортивный арбитражный суд постановил, что и это наказание является слишком суровым и должно быть сокращено до четырех лет.

    Источник: CAS

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    09.05.2016 12:35
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 9 мая 2016, 23:26

      Это называется "условно-досрочно"

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1588

      koli4ka 9 мая 2016, 18:59

      зато наши чинуши кристально чисты и взяток ни-ни не берут в количестве 2лямов, их ставки токо с 5 лямов вяло начинаются...

      0
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      Рейтинг: -130

      калач 9 мая 2016, 14:23

      никакого Пикассо не знаю не знаком

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      Рейтинг: +14

      O"Gus-Hid 9 мая 2016, 13:11

      А в качестве кого он вернётся ? Очень бы не хотелось , чтобы он вернулся в руководство УЕФА или ФИФА . Этот великий футболист себя скомпрометировал , как чиновник .

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