Суркис пообещал лишить премиальных футболистов «Динамо»

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис пообещал лишить премиальных своих футболистов после поражения в выездном матче 24-го тура украинской Премьер-лиги с донецким «Шахтером» (0:3).

«Я уверен, что президент какие-то слова мог сказать на эмоциях. Но сейчас он успокоился», – приводит слова наставника команды Сергея Реброва украинский телеканал «2+2».

Напомним, что матч «Шахтер» – «Динамо» завершился потасовкой на поле.