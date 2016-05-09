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    Суркис пообещал лишить премиальных футболистов «Динамо»

    Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис пообещал лишить премиальных своих футболистов после поражения в выездном матче 24-го тура украинской Премьер-лиги с донецким «Шахтером» (0:3).

    «Я уверен, что президент какие-то слова мог сказать на эмоциях. Но сейчас он успокоился», – приводит слова наставника команды Сергея Реброва украинский телеканал «2+2».

    Напомним, что матч «Шахтер» – «Динамо» завершился потасовкой на поле.

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.05.2016 07:00
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    Комментарии3
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      Рейтинг: -584

      B_A_IV 9 мая 2016, 09:21

      fа за что за поражение или за скотское поведение...
      хотя главное наказать и не платить

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +113

      df44 9 мая 2016, 09:05

      Этим позорникам вообще платить не за что

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1943

      VIPded 9 мая 2016, 08:30

      Отнять и не давать - это по-ихнему...

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