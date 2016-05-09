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    Три клуба АПЛ заинтересованы в приобретении Дзадзы

    Нападающий «Ювентуса» Симоне Дзадза попал в сферу интересов трех клубов английской Премьер-лиги. Речь идет о «Челси», «Вест Хэме» и «Саутгемптоне». При этом отмечается, что приоритетом для 24-летнего футболиста остается клуб, выступающий в Лиге чемпионов, а ни одна из этих команд к таковым не относится. Напомним, на днях СМИ также сообщали об интересе к форварду со сторону чемпиона АПЛ «Лестера».

    В нынешнем сезоне Дзадза принял участие в 17-ти матчах Серии А, отличившись пять раз.

    Источник: Calciomercato

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    09.05.2016 00:41
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +64

      ari-_uri_94 9 мая 2016, 10:41

      Придешь в Челси

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