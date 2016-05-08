Мини-футбол. «Динамо», «Тюмень» и «Сибиряк» – в шаге от полуфинала Суперлиги

В субботу и воскресенье состоялись первые две встречи в рамках четвертьфинальных игр Суперлиги. «Тюмень», подмосковное «Динамо», а также новосибирский «Сибиряк» положили в свою копилку по две победы, а успех в следующим поединке станет уже билетом в следующую стадию турнира.

Противостояние югорской «Газпром-ЮГРЫ» и столичной «Дины» пока не выявили фаворита, коллективы обменялись победами.

Следующие матчи плей-офф состоятся 11 мая.

Чемпионат России. Суперлига. Четвертьфинал. Первые матчи

Тюмень – Синара (Екатеринбург) – 9:4 (1:2)

Голы: 0:1 – Герасимов, 3. 1:1 – Лобков, 13. 1:2 – Соколов, 15. 2:2 – Антошкин, 31. 3:2 – Упалев, 35. 4:2 – Антошкин, 36. 5:2 – Милованов, 36. 5:3 – Чистополов, 42. 6:3 – Абрамович, 46. 6:4 – Агапов, 47. 7:4 – Антошкин, 48. 8:4 – Лобков, 50. 9:4 – Абышев, 50 (с пенальти, 10м).

Газпром-ЮГРА (Югорск) – Дина (Москва) – 4:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Шаяхметов, 26. 2:0 – Афанасьев, 38. 3:0 – Марсенио, 46. 3:1 – Прудников, 48. 4:1 – Марсенио, 48.

КПРФ (Москва) – Сибиряк (Новосибирск) – 2:3 (1:1, 2:2)

Голы: 1:0 – Кудзиев, 20 (в свои ворота). 1:1 – Сими Сайотти, 20. 2:1 – Део, 37 (с пенальти, 6м). 2:2 – Лео Сантана, 50. 2:3 – Иванов, 58.

Динамо (Московская область) – Новая генерация (Сыктывкар) – 5:3 (2:2)

Голы: 1:0 – Прокушев, 6 (в свои ворота). 1:1 – Бурков, 6 (в свои ворота). 2:1 – Сирило, 8. 2:2 – Талес, 24. 3:2 – Ромуло, 34. 3:3 – Соколов, 34. 4:3 – Нандо, 47. 5:3 – Густаво, 48.

Вторые матчи

Тюмень – Синара (Екатеринбург) – 5:3 (2:0)

Голы: 1:0 – Батырев, 13. 2:0 – Антошкин, 16 (с пенальти, 6м). 3:0 – Асланян, 30. 3:1 – Бастриков, 35. 3:2 – Фахрутдинов, 37. 4:2 – Абрамович, 38. 5:2 – Батырев, 40. 5:3 – Шистеров, 49 (с пенальти, 10м).

Газпром-ЮГРА (Югорск) – Дина (Москва) – 0:4 (0:1)

Голы: 0:1 – Эскердинья, 11. 0:2 – Прудников, 28. 0:3 – Мишарин, 34. 0:4 – Эскердинья.

КПРФ (Москва) – Сибиряк (Новосибирск) – 6:7 (3:2, 5:5)

Голы: 1:0 – Сомхишвили, 9. 2:0 – Паулиньо, 12. 2:1 – Плахов, 17. 2:2 – Жоан, 18. 3:2 – Сомхишвили, 25. 3:3 – Плахов, 29. 3:4 – Лео Сантана, 30. 4:4 – Сомхишвили, 31. 4:5 – Иванов, 39. 5:5 – Шакиров, 45. 5:6 – Сими Сайотти, 56. 6:6 – Гончаров, 58. 6:7 – Иванов, 59.

Динамо (Московская область) – Новая генерация (Сыктывкар) – 6:1 (3:0)

Голы: 1:0 – Фернандиньо, 7. 2:0 – Фернандиньо, 20. 3:0 – Ромуло, 23. 4:0 – Фернандиньо, 28. 5:0 – Сергеев, 35. 5:1 – Соколов, 45. 6:1 – Сирило, 49.