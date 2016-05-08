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    Челоянц: «Спартак» строится по кирпичику, не надо мешать»

    Бывший акционер и член совета директоров «Спартака» Джеван Челоянц поделился впечатлениями от победы красно-белых над «Динамо» в поединке 27-го тура РФПЛ, отметив, что команда строится, поэтому не стоит сейчас создавать давление на главного тренера Дмитрия Аленичева.

    – Хорошее настроение, результат хороший, по игре.

    – Как вам последние изменения в составе команды? Например, Брызгалов.

    – Все нормально. Какие изменения? Брызгалов играл еще пять лет назад.

    – Как оцените два матча на ноль подряд?

    – Не надо обращать внимание на это. Что-то стало получаться. Повторял, повторяю и буду повторять – не трогайте Аленичева и все будет нормально. Дело не только в победах. Команда строится по кирпичику, не надо мешать. Сейчас все говорят, что реально попасть в еврокубки. Да, есть, хочется. Но даже если случится так, что «Спартак» туда не попадет, не надо трогать Аленичева.

    – Что скажете о Промесе?

    – Хороший игрок.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.05.2016 22:14
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