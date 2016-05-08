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    АИК победил «Хэкен» благодаря дублю Страндберга

    Нападающий АИКа Карлос Страндберг, правами на которого владеет ЦСКА, помог своей команде добыть победу над «Хэкеном» (3:2) в матче восьмого тура чемпионата Швеции. 20-летний игрок записал на свой счет два забитых мяча, внеся таким образом существенную лепту в успех стокгольмского клуба. Отметим, что именно гол Страндберга стал победным при счете 2:2.

    Всего же теперь на счету шведа пять забитых мячей в Аллсвенскане. АИК на данный момент занимает восьмую строчку в турнирной таблице.

    Швеция. Аллсвенскан. 8-й тур

    Хэкен (Гетеборг) – АИК (Стокгольм) – 2:3 (1:2)

    Голы: 0:1 – Страндберг, 24; 0:2 – Ясин, 28; 1:2 – Пауло, 32; 2:2 – Пауло, 80; 2:3 – Страндберг, 84.

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.05.2016 20:49
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +459

      sour12 8 мая 2016, 22:36

      это радует )))) так как посути они похожи с Ололо по манере игры и если Странберг прибавит и Ололо выздоровит вообще не будет проблем с форвардами у клуба =)

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