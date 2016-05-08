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    Куман: «Победить «Тоттенхэм» на его поле – дорогого стоит»

    Главный тренер «Саутгемптона» Рональд Куман после победного матча 37-го тура АПЛ против «Тоттенхэма» (2:1) отметил, что победа над «шпорами» на их поле дорогого стоит. Также специалист подчеркнул, что «святым» важно завоевать место в еврокубках на следующий сезон.

    «У «Тоттенхэма» начало встречи вышло лучше, однако нам удалось выровнять игру. Если бы мы забили еще один мяч во втором тайме, то он выглядел бы вполне заслуженным.

    Победить «Тоттенхэм» на его поле – дорогого стоит, нам удалось добыть победу над одной из лучших команд лиги. Если мы добудем победу в оставшемся туре, то наберем 63 очка. Для игроков «Саутгемптона» важно пробиться в еврокубки на следующий сезон, они этого хотят», – сказал Куман.

    Источник: BBC

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    08.05.2016 19:13
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